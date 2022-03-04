عكرمة صبري: جبل المكبر أمانة في أعناقنا ولا تنازل عن شبر منه

رام الله - دنيا الوطنأدى أهالي جبل المكبر في القدس المحتلة صلاة الجمعة في ملعب البلدة ضمن حراكهم المتصاعد رفضاً لقرارات الهدم ولتعزيز الموقف نحو منع الهدم الذاتي لمنازل المقدسيين.وخلال خطبة الجمعة في جبل المكبر أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن جبل المكبر الذي كبر عليه عمر بن الخطاب أمانة في أعناقنا جميعا ولا تنازل عن شبر واحد منه، موجهاً التحية لصمود وتضحيات أهالي الجبل.وأوضح الشيخ عكرمة أن ما يسمى بالشارع الأمريكي هو جزء من مخطط تهويدي قديم حديث خطط في عهد الاستعمار البريطاني ويهدف الى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وهدم منازلهم.وأضاف أن الشارع الأمريكي مخطط يهدف لتمزيق جبل المكبر وتفتيت الناس من مواقع سكناهم، كما يخطط لتفريغ حارة الشرف ومنع البناء في التلة الفرنسية وإقامة مستوطنة عليها ضمن مخططات مرسومة مسبقاً.وشدد صبري على أنه لا تنازل عن أرض فلسطين من البحر الى النهر، لا اعتراف بأي إجراءات سياسية تتعارض مع عقيدتنا.كما دعا المقدسيين للعمل بعدة مسارات لا تضارب فيها من خلال إقامة الصلوات والاحتجاجات إلى جانب الحراك القانوني.