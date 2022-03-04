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شؤون فلسطينية

إطلاق نار على الاحتلال في قباطية وبرقين

إطلاق نار على الاحتلال في قباطية وبرقين
رام الله - دنيا الوطن
 تصدى مقاومون بالرصاص اليوم الجمعة لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار خلال اقتحامها بلدتي قباطية وبرقين في جنين.

كما شهدت البلدتين مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت عدداً من المنازل.

بالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدتي "قباطية وبرقين".

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قتيبة محمد عتيق، وطارق صباح، وسيف صباح من بلدة برقين بجنين، كما اعتقلت الشابين محمد زكارنة ومحمد كميل، من بلدة قباطية جنوب المدينة.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

وبيّن أن عدد عمليات إطلاق النار بلغ (52) عملية، و(2) عملية طعن أو محاولة طعن، و(7) عمليات زرع أو القاء عبوات ناسفة، إضافة لعملية دهس واحدة.

ووفق التقرير، فقد اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مناطق في جنين ونابلس عدة مرات في محاولة لاعتقال مواطنين.

وأشار بهذا السياق إلى مواصلة الشبان والمقاومين التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، إذ شهدت الضفة والقدس (225) عملية القاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

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