حنيني: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة وسيدفع ثمن جرائمه بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطنشدد القيادي في حركة حماس، عبد الحكيم حنيني، على وجوب أن يدفع الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه ثمن جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون انتفاضة متواصلة داخل السجون.وأكد حنيني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم سوى لغة القوة، قائلا: "إن انتفاضة الأسرى لن تنتهي إلا حينما يدفع الاحتلال الثمن غاليا".ووجه نداء للجماهير الفلسطينية بالخروج للشارع وضرب المحتل، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن الاحتلال يتراجع مباشرة عن تغوله على الأسرى عندما يشعر أنه سيدفع الثمن من أمنه ودماء جنوده ومستوطنيه.وقال حنيني إن الأسرى يمثلون نقطة وحدة وطنية جامعة شاملة لكافة فصائل شعبنا وقواه السياسية، لافتا الانتباه إلى أن معركتهم الحالية تتميز بأنها تشمل كافة الفصائل الفلسطينية وفي كل السجون.وتابع: "الجميع يصطف حول هؤلاء الأبطال مساندين لهم، وهذا واجب نتشرف به عندما نصطف جميعا معهم".وشدد على ضرورة بناء برنامج موحد من أجل مساند انتفاضة السجون، مشيرا إلى أن الأسرى ينتظرون تحركات الجماهير الفلسطينية في الداخل والشتات لمساندتهم في معركتهم.وأضاف أن الأسرى الأبطال هم تاج رؤوسنا جمعيا، فقد ضحوا بسنوات حياتهم وراحتهم وسعادتهم وبعدهم عن أهلهم من أجل أبناء شعبهم ودفاعا عن حقوقهم ومقدساتهم.