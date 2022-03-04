غزة: رفع رسوم الجمارك على "الدخان والمعسل" عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية بغزة، في تعميم خاص بتعديل الرسوم الجمركية على بعض أصناف التبغ في دائرة جمارك معبر رفح البري، عن رفع نسبة الجمرك على السجائر والمعسل، هذا بالإضافة إلى تخفيض نسبة المسموح بدخوله مع المواطنين المسافرين.وأفادت الإدارة العامة للجمارك، بأن الرسم الجمركي على كيلو المعسل 180 شيكل، بعدما كان 130 شيكل، والرسم الجمركي على (كروز) السجائر 100 شيكل، وذلك بدلاً من 80 شيكل.وأوضحت الادارة العامة للجمارك والمكوس في بينها، أن الرسم الجمركي على كيلو "التبغ الشامي" 180 شيكل، هذا بالإضافة إلى وزيادة نسبة 25٪؜ على الجمرك لكل من يحاول التهريب.