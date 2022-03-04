الاحتلال يعتقل مقدسيا ومتضامنين خلال قمعه تظاهرة في الشيخ جراح بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الشاب إسلام غتيت ومتضامنين اثنين، خلال قمعها تظاهرة في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في التظاهرة التي خرجت للتنديد باعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على أهالي الحي العشرات من المقدسيين والمتضامنين، وقامت بدفعهم وتفريقهم بالقوة.وجاب المشاركون شوارع الحي، رافعين العلم الفلسطيني، مرددين الشعارات المطالبة بوقف استهدافه من الاحتلال ومخططات التهجير القسري لسكانه من منازلهم، ووقف سياسة هدم المنازل والمنشآت، ورفع الحواجز العسكرية التي تحاصر الحي، وسحب الجنود من داخله ومحيطه.وقالت النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان: "خرجنا اليوم فلسطينيين ومتضامنين لتأكيد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم ووقف التهجير القسري في حي الشيخ جراح خاصة، والقدس المحتلة وفلسطين عامة".وكثفت قوات الاحتلال تواجدها في محيط الحي، وحاولت منع وصول المتظاهرين.