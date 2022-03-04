وزيرة الصحة: تسجيل 13 حالة وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 13 وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1855 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.وبينت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، إضافة لحالتي وفاة في مدينة القدس، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس، و3 حالات في بيت لحم، وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 7، ضواحي القدس 3، طوباس 6، طولكرم 9، جنين 15، رام الله والبيرة 27، نابلس 14، الخليل 15، بيت لحم 7، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 275، مدينة القدس 415.وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 4، ضواحي القدس 2، طوباس 6، طولكرم 35، جنين 34، رام الله والبيرة 20، نابلس 58، الخليل 13، بيت لحم 8، قلقيلية 20، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1100، مدينة القدس 550.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 133 مريضا، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.