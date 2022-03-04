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شؤون فلسطينية

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
 أدى 50 ألف مصلٍ صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وتوافد المصلون من محافظات الضفة وأراضي عام 1948، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية، وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد، ومنعت العديد منهم من الدخول ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ونصبت الحواجز عند مدخل باب الأسباط شرق البلدة القديمة.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطيني في المسجد والالتفاف حوله، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.

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