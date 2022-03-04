شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: خمس حالات وفاة و275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: خمس حالات وفاة و275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها خمسة حالات وفاة و275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 1147 فحصًا مخبريًا وتعافي 1100 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ آذار/ مارس العام الماضي بلغ 247113 إصابة بينها 8520 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 236658 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1935 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 84 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 58 حالة.

وأكدت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 665837 شخص.

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