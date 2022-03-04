دولي

الدفاع الروسية: ما حدث في "زابوريجيا" محاولة لاتهام روسيا بخلق بؤرة تلوث نووي

الدفاع الروسية: ما حدث في "زابوريجيا" محاولة لاتهام روسيا بخلق بؤرة تلوث نووي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن محطة زابوريجيا النووية، تحت سيطرة القوات الروسية وهي "آمنة" وتعمل بشكل طبيعي.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، نقلته وكالة (انترفاكس)، إن قواتها تصدت لمجموعة تخريبية في منطقة المحطة، مشيرةً إلى "الهدف من الاستفزاز في منشأة نووية هو محاولة لاتهام روسيا في خلق بؤرة تلوث نووي".

وأضافت الدفاع الروسية، أن المحطة تحت سيطرة القوات الروسية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، لافتتةً إلى أن قوات الحرس الوطني الأوكراني انسحبت من المحطة قبل وصول القوات الروسية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنها وضعت مركز الحوادث والطوارئ التابع لها في وضع الجاهزية الكاملة، بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا.

وأعربت في سلسلة تغريدات على (تويتر)، عن قلقها من التطور الأخير الذي شهدته الساحة الأوكرانية، لجهة استهداف محطة زابوريجيا النووية، الواقعة جنوب شرق البلاد، والتي تعد الأكبر في أوروبا.

وناشد وزير الخارجية الأوكراني، في وقت سابق فجر الجمعة، الجيش الروسي بعمل منطقة آمنة حول المحطة، مشيراً إلى أن انفجارها سيكون عشرة أضعاف انفجار محطة تشيرنوبل.

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