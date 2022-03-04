الوكالة الذرية: مركز الطوارئ في حالة تأهب بعد حريق محطة زابوريجيا النووية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنها وضعت مركز الحوادث والطوارئ التابع لها في وضع الجاهزية الكاملة، بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا.وأعربت في سلسلة تغريدات على (تويتر)، عن قلقها من التطور الأخير الذي شهدته الساحة الأوكرانية، لجهة استهداف محطة زابوريجيا النووية، الواقعة جنوب شرق البلاد، والتي تعد الأكبر في أوروبا.وطمأنت أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في زابوريجيا لم تتأثر بعد إطفاء الحريق هناك، وأنه لم يحدث أي تغيير في مستويات الإشعاع، كما أضافت أن العاملين اتخذوا كافة الإجراءات لاحتواء الوضع.وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن فرق الإطفاء تمكّنت في نهاية المطاف من دخول زابوريجيا وإخماد الحريق. وقال جهاز الحالات الطارئة التابع للحكومة في بيان على فيسبوك، إن "الوحدات تدخّلت لإخماد الحريق في مبنى التدريب، ولم يسجل أي خسائر بشرية".من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المحطة أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية وهي "آمنة" وتعمل بشكل طبيعي، فيما حملت القوات الأوكرانية مسؤولية الحريق الذي شب قرب المحطة.وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، نقلته وكالة (انترفاكس)، أن "قوات الحرس الوطني الروسي تصدت لمجموعة تخريبية في منطقة مفاعل زابوروجيا"، مشيرةً إلى أن "الهدف من الاستفزاز في منشأة نووية هو محاولة لاتهام روسيا في خلق بؤرة تلوث نووي".