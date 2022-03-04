سيناتور أمريكي يدعو لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رام الله - دنيا الوطندعا السيناتور الأمريكي، يندسي غراهام، في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، إلى "أن يقوم شخص ما في روسيا باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين".وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن غراهام، حرض على اغتيال بوتين في حوار مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، فيما نشر سلسلة من التغريدات بعد المقابلة حرض فيها مجدداً على اغتيال بوتين.من جانبها، وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، دعوة السيناتور غراهام، لاغتيال بوتين بأنها "أمر إجرامي"، مطالبةً الولايات المتحدة بتفس رسمي لهذا الأمر.وقالت السفارة الروسية على حسابها في (فيسبوك): "نطالب بتفسير رسمي وإدانة قوية للتصريحات الإجرامية لهذا الأمريكي".وشدد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، على أن تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب، قائلاً: "درجة رهاب روسيا والكراهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها. من المستحيل تصديق أن سيناتور في بلد يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره" نجما مرشدا "للبشرية جمعاء يمكنه أن يدعو إلى الإرهاب. كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية"، بحسب وكالة (نوفوتسي).وذكر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن خوفه يزداد على مصير الولايات المتحدة التي يوجد على مقودها "سياسيون لا يتحلون بالمسؤولية وغير محترفين".