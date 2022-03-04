المالية بغزة تنشر إحصائية عمل معابر القطاع يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل معابر القطاع ليوم الخميس 3 آذار/ مارس 2022.وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن حركة الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم بلغت 410 شاحنة، موضحةً أن عدد شاحات الاستيراد بلغت 370 شاحنة، فيما بلغ عدد شاحنات التصدير 40 شاحنة.وأضاف الوزارة، حركة الاستيراد من مصر عبر معبر رفح التجاري بلغت 143 شاحنة، فيما تم تصدير شاحنة واحدة.وحول كميات الوقود الواردة إلى القطاع، أوضحت الوزارة، أنه تم استيراد 19 شاحنة سولار، و9 شاحنات بنزين، و42 شاحنة غاز، فيما تم إدخال 13 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.أما عن حركة السفر، قالت الوزارة، إنه 499 مسافراً غادروا من الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح البري، وأنها أتمت الإجراءات الجمركية لـ 477 مسافراً قادمين من مصر.