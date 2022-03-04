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شؤون فلسطينية

حملة إسرائيلية ضد شركة "أمازون" الأميركية لبيعها منتجات تؤيد حرية فلسطين

حملة إسرائيلية ضد شركة "أمازون" الأميركية لبيعها منتجات تؤيد حرية فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
شنت منظمات اميركية وعالمية مؤيدة لإسرائيل حملة على شركة "أمازون" الأميركية تطالبها بعدم بيع منتجات شركات ملابس تحمل شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبحرية فلسطين.

واتهمت منظمة تحمل اسم "الحملة ضد معاداة السامية" شركة "أمازون" بالترويج للتحريض ضد إسرائيل من خلال الاستمرار في بيع الملابس التي تعرض شعارات وصور ادعت أنها "معادية للسامية".

وتسوق شركة "أمازون" حاليا على موقعها على الإنترنت قمصانًا تحمل عبارة "ستكون فلسطين حرة" وقمصانا أخرى تحمل شعار "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وهناك عدة منتجات أخرى تحمل شعارات متضامنة مع فلسطين منها عبارات: "حرروا فلسطين" و"دافعوا عن الشعب الفلسطيني"، و"أوقفوا تمويل إسرائيل"، في حين يقول وصف آخر، "أوقفوا الاحتلال الإسرائيلي" فيما تروج منتجات أخرى لمقاطعة إسرائيل.

وتقوم عدة شركات أميركية بتسويق هذه المنتجات منها شركة تحمل علامتها التجارية اسم "فلسطين الحرة" واخرى تحمل اسم "ملبوسات الانتفاضة".

وفي وصف أحد المنتجات تقول شركة "ملبوسات الانتفاضة" عن أحد قمصانها: "إذا كنت تؤمن بمستقبل ينتهي فيه الاحتلال الإسرائيلي وتتحرر فيه فلسطين أخيرًا فهذا قميص مثالي لزيادة الوعي".

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