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حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى غائم وباردا إلى شديد البرودة وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل خماسينيا غائماً وجافا ومغبرا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وخلال ساعات الليل يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة ويتوقع ليلا سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفية الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

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