فيديو: الأكبر في أوروبا.. اندلاع حريق بمحطة زابوريجيا النووية بقصف روسي







رام الله - دنيا الوطنأعلن متحدث باسم محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فجر الجمعة، أن حريقاً اندلع بالمحطة التي تقع في إنيرهودار، جنوب أوكرانيا، بفعل القصف الروسي.ونشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.من جهته، طالب وزير الخارجية الأوكراني، عبر (تويتر)، القوات الروسية بوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة آمنة حول المحطة، مشيراً إلى أن انفجارها سيكون أكبر بعشرة مرات من انفجار تشيرنوبيل.