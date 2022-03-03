هل انتهى المنخفض؟.. راصد جوي فلسطيني يكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الايام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، تفاصيل حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة.وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن غداً الجمعة سيشهد طقساً بارداً، وتتراجع قوة الرياح، مع بقائها نشطة على فترات، مع فرص ضعيفة لتساقط الامطار.وأشار العلامي، إلى أن يوم السبت، سترتفع فيه درجات الحرارة، بحيث تكون الاجواء لطيفة في المناطق الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق.وقال الراصد الجوي الفلسطيني: "يوم الاحد سيكون الطقس فيه خماسينياً دافئاً، ورياح نشطة قوية مثيرة للغبار والأتربة، مع توفر فرص لزخات أمطار محتملة".وأضاف: "من الإثنين وحتى الأربعاء، يعود الطقس ليكون ربيعياً معتدلاً ومُستقراً".