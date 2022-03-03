جبارين يهنئ الأسير عبد الرحيم بشكار بتحرره من سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين اليوم الخميس، الأسير عبد الرحيم بشكار بتحرره من سجون الاحتلال بعد 20 عاما من الاعتقال.وأشاد جبارين خلال اتصال هاتفي بصبر وتضحية المحرر بشكار وقضائه 20 عاما من عمره في سجون الاحتلال، من أجل فلسطين والدفاع عن ترابها، مؤكدا أن ما قدمه يفتخر به كل فلسطيني حرٌ شريف.وأفرج الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 03 آذار، 2022، عن الأسير عبد الرحيم فوزي بشكار (40عاماً) من سكان مخيم عسكر، شرق مدينة نابلس، بعد اعتقال دام 20 عاماً .مكتب إعلام الأسرى أوضح أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسير بشكار بتاريخ 5/3/2002، عقب وصوله الى أحد الحواجز العسكرية في بلدة الطيبة في الداخل المحتل، وقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة ثلاثة شهور، حيث ادعت مخابرات الاحتلال أنه يشكل خطرا ووجهت له تهمة الانتماء لصفوف كتائب القسام، ومحاولة الوصول الى الداخل الفلسطيني لتنفيذ عملية استشهادية .وأضاف أن محكمة سالم العسكرية وبعد عامين على اعتقاله أصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وقد رفضت النيابة العسكرية الحكم وتقدمت باستئناف عليه، ووافقت المحكمة على رفع الحكم إلى 20 عاماً، وقد أمضى محكوميته وتحرر اليوم.وأشار الى أن الأسير بشكار حصل في داخل سجنه على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى، وكذلك أنهى حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال فترة اعتقاله، وكان تعرض للعديد من العقوبات خلال فترة اعتقاله منها حرمانه من الزيارة بشكل مستمر.