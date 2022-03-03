الصحة بغزة تصدر تعميما حول عملية التطعيم والفحص الخاصة بـ(كورونا) بالفترة المسائية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تعميماً حول عملية اجراء الفحص السريع والتطعيمات الخاصة بفيروس (كورونا)، وذلك بناء على انخفاض المنحنى الوبائي وما تبعه من تراجع ملحوظ في عدد المترددين على مراكز الفحص والتطعيم بالفترة المسائية.وأكدت الوزارة في تعميمها، أنه سيتم الاستمرار في تقديم خدمات الفحص السريع والتطعيم الخاص بكوفيد19 في الفترة الصباحية في المراكز الصحية الحكومية و(انروا) بمحافظات قطاع غزة.واعلنت أنه سيتم ايقاف التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في الفترة المسائية في المراكز الصحية.وقالت: "تقديم خدمة الفحص السريع في الفترة المسائية في 6 مراكز صحية رئيسية فقط وهي (مركز شهداء رفح - مركز شهداء خان يونس - مركز شهداء دير البلح - مركز شهداء الشاطئ- عيادة مسقط الرحمة بالشجاعية - عيادة مسقط جباليا)".