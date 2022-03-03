مباشر | تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دولي

بوتين: لن أتخلى عن قناعتي بأنّ الروس والأوكرانيين هم شعب واحد

بوتين: لن أتخلى عن قناعتي بأنّ الروس والأوكرانيين هم شعب واحد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لن يتخلى عن قناعته بأن الروس والأوكرانيين، شعب واحد.

وأشار بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الخميس، إلى أن هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية، ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين.

وفي السياق ذاته، أوضح بوتين، أن المرتزقة أخذوا مدنيين بينهم طلبة أجانب رهائن، منوها في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية فتحت ممرات إنسانية في كافة الاتجاهات لتمكين المدنيين من المغادرة.

وقال الرئيس الروسي: "النازيون الجدد يستخدمون المدنيين الأوكرانيين دروعًا بشرية على غرار ما يجري في دونباس"، مضيفا: "جميع أسر العسكريين الذين سقطوا في المعارك دفاعًا عن وطنهم ستخصّص لهم مبالغ مالية ومدفوعات شهرية".

وأشار بوتين، إلى أنه في الوقت الحالي يدافع عسكريون عن وطنهم، ويعملون للقضاء على النازيين الجدد.

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