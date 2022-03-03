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فيديو: وزير خارجية الجزائر يشخر أثناء كلمة تبون قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

فيديو: وزير خارجية الجزائر يشخر أثناء كلمة تبون قمة منتدى الدول المصدرة للغاز
رام الله - دنيا الوطن
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وهو يغط في نوم عميق حتى أنه يطلق أصوات الشخير، وذلك خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في قطر.

يظهر المقطع، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متحدثا خلال القمة، ويجلس بالخلف الوزير حانيا رأسه وكأنه يغفو، ويُسمع بعد ذلك صوت شخير على طول المقطع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

تداول المستخدمون هذا المقطع على نطاق واسع مع عبارات انتقاد للحكومة في الجزائر. لكن لا شك أن صوت الشخير كان مضافا إلى المقطع وليس حقيقيا.

بدا هذا الشخير مرتفعا عن صوت تبون الذي يتحدث مباشرة أمام الميكروفون، وعلاوة على ذلك فإن مقطع الفيديو الذي سجلته وسائل إعلامية عدة لا يسمع فيه هذا الصوت.


 

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