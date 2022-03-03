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قتلى وجرحى جراء سقوط شجرة على سيارة ركاب بمصر

قتلى وجرحى جراء سقوط شجرة على سيارة ركاب بمصر
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين في حادث سقوط شجرة على سيارة نقل ركاب على طريق أجا المنصورة.

وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بوقوع حادث على طريق أجا المنصورة، ووجود عدد من المصابين والوفيات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتبين سقوط شجرة معمرة من أحد المشاتل الموجودة على الطريق، على سيارة محملة بعدد من العمال، مما أدى إلى تحطم السيارة وإصابة الركاب.

ووصلت سيارات الدفاع المدنى والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة.

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