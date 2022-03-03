بن سلمان: لا ننظر لإسرائيل كعدو وانما كحليف ونأمل أن تحل مشكلة الاسرائيليين والفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أن بلاده لا تنظر لإسرائيل كعدو، وانما كحليف محتمل في العديد من المصالح، التي يمكن تحقيقها.وأعرب بن سلمان خلال تصريحات لمجلة (ذا أتلانتك) الأمريكية، عن أمله بأن تحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وقال ولي عهد المملكة العربية السعودية: "نحن لا ننظر لإسرائيل كعدو، وانما كحليف محتمل في العديد من المصالح التي مكن أن نسعى لتحقيقها معاً، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول الى ذلك".