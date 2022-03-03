الخارجية: سفارتنا لدى اليونان تتابع أنباء غرق مركب أول أمس

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير احمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع الأخبار اليونانية حول عثور خفر السواحل اليوناني على 6 جثث على شاطئ جزيرة ليسفوس اليونانية القريبة من الشواطئ التركية، ويرجح بأنها نتيجة غرق مركب مهاجرين أول أمس الثلاثاء .وأكد الديك، أنه يجري البحث عن ضحايا اخرين محتملين، علما بانه لم يعثر حتى الان على المركب او حطامه.وقال: "لا توجد اي معلومات اضافية عن هوية الغارقين، ولكن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع مع الجهات المختصة لمعرفة اذا كان من بين الغارقين فلسطينيين، وسنوافيكم بأية معلومات بهذا الخصوص".