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بن سلمان: جماعة الإخوان لعبت دورًا ضخمًا بصناعة التطرف وأنتجت بن لادن والظواهري

بن سلمان: جماعة الإخوان لعبت دورًا ضخمًا بصناعة التطرف وأنتجت بن لادن والظواهري
رام الله - دنيا الوطن
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، لافتاً إلى أن التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح، وفق معايير الشعب ومعتقداته.

وشدد بن سلمان خلال حديثه لمجلة (أتلانتك) الأميركية، على أن جماعة الإخوان لعبت دورا ضخما في صناعة التطرف، وأنتجت زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

 وأضاف "المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم"، مشيرا إلى أن بلاده تحوي سنة وشيعة بمختلف مذاهبهم، ولا يوجد احتكار للرأي الديني.

واعتبر بن سلمان أن أميركا بخوضها حرباً في العراق، أعطت المتطرفين فرصة سانحة، لافتا إلى أن جماعة الإخوان شكلت وسيلة قوية لصنع التطرف على مدى عقود. وقال: "عندما تتحدث مع جماعة الإخوان لا يبدون كمتطرفين لكنهم يأخذونك إلى التطرف".

إلى ذلك، أشار إلى أنه "لا يحق لأحد التدخل في شؤون البلاد الداخلية، فالأمر يخص السعوديين فقط".

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