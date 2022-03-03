شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع سفير الاكوادور تعزيز التعاون المشترك

اشتية يبحث مع سفير الاكوادور تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
 استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، سفير جمهورية الاكوادور الجديد لدى دولة فلسطين، بايرون فينيسيو سوكيلاندا فالديفيسو.

وبحث رئيس الوزراء مع السفير الاكوادوري تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين والشعبين على كافة المستويات، معرباً عن تقديم كافة التسهيلات له خلال فترة عمله، مثمنا دعم الاكوادور لقضية شعبنا وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية.

من جانبه عبر سفير الاكوادور من موقف بلاده الثابت تجاه قضية فلسطين من منطلق الايمان بحقوق الشعوب في العيش بحرية وسلام، آملا أن يسهم تعزيز التعاون في التطوير المتبادل للمؤسسات في البلدين.

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