شؤون فلسطينية

بدرساوي: الفجر العظيم دلالة على همة الشباب في الدفاع عن مقدساته

بدرساوي: الفجر العظيم دلالة على همة الشباب في الدفاع عن مقدساته
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" ياسر بدرساوي إلى إحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا، وإعماره والرباط فيه.

وقال بدرساوي إن رسالة الفجر العظيم تؤكد أن الشباب الفلسطيني ما زال حيا يدافع عن أرضه ومقدساته بكل الأثمان والتضحيات، وهي رخيصة في سبيل الأقصى مهما غلت.

وأضاف بدرساوي: "يجب على كل فلسطيني أن يسعى إلى التوجه إلى مسرى رسول الله والرباط في الأقصى، حتى نقهر الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من هجمته المسعورة في مدينة القدس المحتلة من أجل تهويدها وطرد أهلها.

واعتبر بدرساوي أن حملة الفجر العظيم تعزز قيمة الوحدة بالتوجه إلى المساجد بيد واحدة وقلب واحد وتوجه واحد إلى الله في جماعة.

وبارك للأمة الإسلامية وشعبنا الفلسطيني بقرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن هذا الشهر يحتاج إلى استعداد نفسي وديني وهذا ما تحققه حملة الفجر العظيم، داعيًا الجميع إلى إحياء صلاة الفجر في كل المساجد.

وأطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لإحياء صلاة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة في مساجد الضفة والمسجد الأقصى، تحت عنوان "جمعة النصر قريب".

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