لجنة الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع جهاز الشرطة

رام الله - دنيا الوطنوقّعت لجنة الانتخابات المركزية، والمديرية العامة للشرطة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لإتمام المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021.وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر خلال توقيع مذكرة التفاهم في مقر لجنة الانتخابات بمدينة البيرة، إنها تأتي في إطار التعاون المستمر بين اللجنة وجهاز الشرطة لتأمين المراكز الانتخابية التي ستجري فيها انتخابات مجالس الهيئات المحلية (المرحلة الثانية) يوم 26 آذار/ مارس 2022 وطواقم اللجنة ومقراتها.من جهته، قال مدير عام الشرطة، اللواء يوسف الحلو إن قيادة الشرطة تعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع كافة الجهات لخلق آليات يمكن من خلالها تطوير الأداء وتسهيل العملية الانتخابية في كافة محافظات الوطن.وتؤكد مذكرة التفاهم على استمرار التنسيق بين الطرفين في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وربط غرفة عمليات الشرطة مع غرفة العمليات المركزية في لجنة الانتخابات، وأن تزود اللجنة جهاز الشرطة بالاحتياجات المطلوبة منها، وبقوائم مقراتها ومكاتبها ومراكز الاقتراع. كما تلتزم الشرطة بموجب مذكرة التفاهم بتأمين مقرات ومكاتب اللجنة ومراكز الاقتراع، وتأمين حركة المواد الانتخابية وطواقم اللجنة بين مقار ومكاتب لجنة الانتخابات ومراكز الاقتراع، وأن تسهل مهمة اللجنة بإجراء الانتخابات، خاصة يوم الاقتراع.