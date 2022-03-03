حملة المقاطعة تدين استقبال المتطرف "غليك" في جمعية بيت اللقاء

رام الله - دنيا الوطندانت حملة المقاطعة - فلسطين بشدة استقبال رئيس جمعية بيت اللقاء في بلدة بيت جالا المحتلة - جوني شهوان المتطرف يهودا غليك زعيم منظمة "هاليبا" المتطرفة.واستهجنت الحملة، قيام الجمعية بذلك في الوقت الذي يواجه أبناء شعبنا الفلسطيني انتهاكات الاحتلال بصدورهم العارية دفاعاً عن اقتحامات المستوطنين الإرهابيين دور عبادتهم المسيحية والإسلامية في الأراضي المحتلة وخصوصاً مدينة القدس.وأكدت الحملة أن ما صدر عن بعض العاملين في الجمعية لا يمثل الشعب الفلسطيني أبداً، مُرحبة بقرار محافظ بيت لحم الذي أصدره قبل قليل والمتمثل بإغلاق جمعية بيت اللقاء أسبوعاً كاملاً لاستكمال التحقيق في استقبال المتطرف الصهيوني "يهودا غليك".