العالول: على بريطانيا أن تقف بوجه سياسات الاحتلال المتناقضة مع كل القيم الحية

رام الله - دنيا الوطنأطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، على آخر المستجدات التي تمر بها الساحة الفلسطينية والمنطقة، وانتهاكات الاحتلال المستمرة في القدس وكافة الأراضي المحتلة عام 1967.وقال العالول خلال لقائه القنصل البريطاني العام في القدس، اليوم الخميس، إن هذا العام شهد استشهاد أكثر من عشرين فلسطينيا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين، الذين يمارسون كل أنواع الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.وتطرق إلى ما تقوم به دولة الاحتلال من تكريس لسياسات التمييز العنصري واستهداف مباشر لمدينة القدس وأهلها بكل أحياء هذه المدينة من الشيخ جراح النموذج الأكثر وضوحا، إلى سلوان الحي والسكان كاستهداف مبرمج وخارج على كل القوانين والأعراف، والحق الفلسطيني الثابت في هذه المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة والتي أقر العالم بحدودها على خط الرابع من حزيران عام 1967، وكذلك ما يتعرض له الأسرى من سياسات عزل واضطهاد وترويع نفسي وتعذيب جسدي.وأكد العالول أن الشعب الفلسطيني بقيمه الحية وإيمانه الثابت سيبقى ساعيا للحرية والاستقلال، وأن من أشكال وصور هذه القيم الممارسة الفعلية للديمقراطية كنهج وثقافة يؤمن به الشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات المحلية للمجالس القروية والبلدية يأتي في إطار هذا النهج وهذه الثقافة، مطالبا بريطانيا والعالم الحر بالوقوف بوجه سياسات الاحتلال المتناقضة مع كل القيم الحية، داعيا بريطانيا لممارسة دور أكبر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته المتعارضة مع الإستقرار والأمن والعدالة.من جهتها، أكدت القنصل البريطاني، التزام بلادها بالحل القائم على أساس الدولتين لإنهاء الصراع.