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شؤون فلسطينية

الشعبية تدين اللقاء التطبيعي مع المتطرف "غليك" وتعتبره تجاوزاً للموقف الوطني

الشعبية تدين اللقاء التطبيعي مع المتطرف "غليك" وتعتبره تجاوزاً للموقف الوطني
رام الله - دنيا الوطن
نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، باستضافة مؤسسة "بيت اللقاء" في بيت جالا المتطرف يهودا غليك، معتبرةً ذلك تجاوزاً للموقف الوطني، وتساوقاً مع مسار التطبيع المذل، واعتداءً سافراً على تضحيات شعبنا، وهو ما يتطلب المحاسبة الصارمة لكل من يسير في هذا الطريق.

واعتبرت الجبهة الشعبية أن من التقى مع المتطرف "غليك" في هذه الفترة الذي يمارس "إلى جانب كل ما سبق من جرائم وإرهاب" اعتداءات مع المستوطنين على الآمنين من أهلنا في مدينة القدس المحتلة وبخاصة في حي الشيخ جراح يضع نفسه في الطرف المعادي لشعبنا.

وختمت الجبهة بدعوة القوى الوطنية والاسلامية وجماهير شعبنا إلى التصدي لهكذا لقاءات تطبيعية وفضح رموزها والقيام بحملة واسعة لمقاطعة ومحاسبة وفضح كل من يقوم عليها، وفضح المؤسسات التي تروج وتشارك في اللقاءات التطبيعية التي تشكل ضربةً وطعنةً لصمود شعبنا ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال وجرائمه العنصرية.

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