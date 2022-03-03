غزة: 6 وفيات و315 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1285 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 315 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت أنه تم تسجيل 1200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 246838 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9350 حالة، وإجمالي المتعافين 235558 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1930 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 95 حالة، من بينها 65 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 663992 شخصا.