الجهاد الإسلامي: اللقاء التطبيعي مع المتطرف "غليك" خيانة للقدس وأهلها

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي: إن اللقاء الذي قامت بعقده مؤسسة "بيت اللقاء" وشارك فيه المتطرف "إيهودا غليك" هو جريمة وطنية وخيانة للقدس وأهلها ولعموم الشعب الفلسطيني.وأضافت الحركة: "إن التطبيع مع رأس الارهاب الصهيوني "غليك" الذي يدنس المسجد الأقصى ويتزعم حملات التطهير العرقي ضد أهلنا وشعبنا في الشيخ جراح وغيرها من أحياء القدس، هو عمل لا يقوم به إلا من يضع نفسه في الصف المعادي لشعبه ومن يتخلى عن القيم الوطنية ليرضي الأعداء".وذكرت الجهاد "إننا ندين بأشد العبارات هذا اللقاء، ونطالب بمحاسبة الذين نظموه وشاركوا به".