مباشر | 8 أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا

دولي

غانتس: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية

غانتس: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، عزم تل أبيب العمل على منع إيران من امتلاك القدرات النووية، منوهًا إلى أن كل الوسائل "مشروعة" لهذا الهدف، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال غانتس، في كلمة له أمام حفل تخريج فوج من ضباط بحرية الاحتلال: "سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا، ستواصل إسرائيل فعل كل ما يلزم لمنع إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً، وامتلاكها قدرات نووية".

وأضاف: "سنواصل نشاطنا السياسي لأن إيران أولًا وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية، كما أننا سنواصل بناء قوتنا العسكرية بكل الوسائل مشروعة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قال الثلاثاء الماضي إن "المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق جهاز الموساد تتمثل في إحباط مخطط إيران النووي، ومنع تحول طهران لدولة نووية".

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