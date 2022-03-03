يشبه قنبلة نووية.. فيديو لانفجار هائل ضرب العاصمة الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنتعرضت العاصمة الأوكرانية، فجر الخميس، لانفجارات هائلة كان واحدا منها أضخم مما سبقه في الحرب المستعرة مع روسيا منذ أسبوع.وبدا وميض الانفجار الهائل الذي ضرب كييف وأضاء ليلها، مثل الوميض الذي تخلفه الانفجارات النووية المصغرة.وذكرت شبكة (سي بي أس نيوز) الأميركية أنها تمكنت من التقاط صور لأكبر انفجارات ضربت كييف حتى الآن، في الوقت الذي كان مراسل القناة يتحدث أمام الكاميرا عندما وقع الانفجار، ثم أضاءت السماء، وتساءل ما هذا الذي حدث؟ ثم تلى ذلك وميضا أكبر وصوتا هائلا، وكان الصدمة بادية على المراسل وفريقه.