الرئيس الأوكراني يهاجم القوات الروسية: هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى بل أطفال

رام الله - دنيا الوطنقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقييما متفائلا للحرب ودعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة.ووفق (سكاي نيوز) فقد قال زيلينسكي: "نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع. لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا. لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة"، فيما لم يعلق زيلينسكي على ما إذا كان الروس استولوا على عدة مدن، منها خيرسون.وأضاف: "إذا ذهبت القوات الروسية إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم".وأضاف أن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه.. هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى. هؤلاء أطفال لا يستطيعون التمييز يتم استغلالهم".وقال الرئيس الأوكراني: إن عدد القتلى الروس وصل إلى نحو تسعة آلاف، مضيفا: "أوكرانيا لا ترغب في أن تغطى شوارعها بجثث الجنود. اذهبوا إلى دياركم".