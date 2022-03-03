مباشر | 8 أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 19 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. نصر مبروكة- نابلس

٢. المحرر صهيب أبو ثابت- بيت دجن شرق نابلس

٣. المحرر فتحي العتوم- جنين

٤. المحرر ثائر علاونة- جنين

٥. المحرر مؤمن طوقان- جنين

٦. محمد شادي- أبو شخيدم شمال رام الله

٧. أمير أبو الظاهر- أبو شخيدم

٨. جهاد قنداح- أبو شخيدم

٩. ليث الشريف- أبو شخيدم

١٠. أحمد سهيل- أبو شخيدم

١١. عماد الأشقر- كفر راعي قرب جنين

١٢. قسـ ام الخطيب- أبو شخيدم

١٣. محمود ماجد ملحم- كفر راعي

١٤. المحرر عيسى العروج- بيت لحم

١٥. ياسر عطا الله- بيت لحم

١٦. محمد اللداوي- مخيم عقبة جبر بأريحا

١٧. محمد عطيوي- كوبر شمالي رام الله

١٨. نصار البرغوثي- كوبر

١٩. عبد الكريم القواسمي- الخليل.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس

إعلان موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر فبراير

إعلان موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر فبراير

7 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة بغزة

7 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة بغزة

توغل إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة

توغل إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة

مستوطنون يهاجمون عددا من المركبات الفلسطينية في نابلس

مستوطنون يهاجمون عددا من المركبات الفلسطينية في نابلس

&#34;ارتفاع سعر الدجاج&#34; .. تعرف على أسعار الخضروات واللحوم

"ارتفاع سعر الدجاج" .. تعرف على أسعار الخضروات واللحوم

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

ارتفاع طفيف على الدولار.. طالع أسعار صرف العملات

ارتفاع طفيف على الدولار.. طالع أسعار صرف العملات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

7 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة بغزة

7 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة بغزة

مستوطنون يهاجمون عددا من المركبات الفلسطينية في نابلس

مستوطنون يهاجمون عددا من المركبات الفلسطينية في نابلس

ارتفاع طفيف على الدولار.. طالع أسعار صرف العملات

ارتفاع طفيف على الدولار.. طالع أسعار صرف العملات

المفتي العام يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط

المفتي العام يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط

التحرير الفلسطينية والجبهة الديمقراطية تؤكدان على ضرورة انهاء الانقسام

التحرير الفلسطينية والجبهة الديمقراطية تؤكدان على ضرورة انهاء الانقسام

فدا يدعو لصياغة استراتيجية فلسطينية تكون بمستوى التحديات

فدا يدعو لصياغة استراتيجية فلسطينية تكون بمستوى التحديات

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية

الرجوب يختتم الدورة الدولية لمقيمي حكام كرة القدم

الرجوب يختتم الدورة الدولية لمقيمي حكام كرة القدم

منوعات

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بالزي العسكري و البندقية

شاهد: ستيفاني صليبا تثير الجدل بالزي العسكري و البندقية

شاهد: ماريتا الحلاني تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ماريتا الحلاني تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

ما آخر التطورات الصحية للفنانة ليلى طاهر؟

ما آخر التطورات الصحية للفنانة ليلى طاهر؟

شاهد: بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة.. ما السبب؟

شاهد: بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة.. ما السبب؟

شاهد: فاشينيستا شهيرة تثير الجدل بمقطع فيديو لها

شاهد: فاشينيستا شهيرة تثير الجدل بمقطع فيديو لها

ريم البارودي تتعرض لأكثر موقف محرج بحياتها في مهرجان أسوان

ريم البارودي تتعرض لأكثر موقف محرج بحياتها في مهرجان أسوان

شاهد: فنانة شهيرة تنهي حياتها بالإنتحار

شاهد: فنانة شهيرة تنهي حياتها بالإنتحار

شاهد: نور اللبنانية تنهار من البكاء أثناء إلقائها كلمة على الهواء مباشرة

شاهد: نور اللبنانية تنهار من البكاء أثناء إلقائها كلمة على الهواء مباشرة

شاهد كيف أعلنت منة عرفة خبر إنفصالها عن زوجها

شاهد كيف أعلنت منة عرفة خبر إنفصالها عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

عربي

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا