الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 19 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وفيما يلي أسماء المعتقلين:
١. نصر مبروكة- نابلس
٢. المحرر صهيب أبو ثابت- بيت دجن شرق نابلس
٣. المحرر فتحي العتوم- جنين
٤. المحرر ثائر علاونة- جنين
٥. المحرر مؤمن طوقان- جنين
٦. محمد شادي- أبو شخيدم شمال رام الله
٧. أمير أبو الظاهر- أبو شخيدم
٨. جهاد قنداح- أبو شخيدم
٩. ليث الشريف- أبو شخيدم
١٠. أحمد سهيل- أبو شخيدم
١١. عماد الأشقر- كفر راعي قرب جنين
١٢. قسـ ام الخطيب- أبو شخيدم
١٣. محمود ماجد ملحم- كفر راعي
١٤. المحرر عيسى العروج- بيت لحم
١٥. ياسر عطا الله- بيت لحم
١٦. محمد اللداوي- مخيم عقبة جبر بأريحا
١٧. محمد عطيوي- كوبر شمالي رام الله
١٨. نصار البرغوثي- كوبر
١٩. عبد الكريم القواسمي- الخليل.
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