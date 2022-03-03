الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 19 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.وفيما يلي أسماء المعتقلين:١. نصر مبروكة- نابلس٢. المحرر صهيب أبو ثابت- بيت دجن شرق نابلس٣. المحرر فتحي العتوم- جنين٤. المحرر ثائر علاونة- جنين٥. المحرر مؤمن طوقان- جنين٦. محمد شادي- أبو شخيدم شمال رام الله٧. أمير أبو الظاهر- أبو شخيدم٨. جهاد قنداح- أبو شخيدم٩. ليث الشريف- أبو شخيدم١٠. أحمد سهيل- أبو شخيدم١١. عماد الأشقر- كفر راعي قرب جنين١٢. قسـ ام الخطيب- أبو شخيدم١٣. محمود ماجد ملحم- كفر راعي١٤. المحرر عيسى العروج- بيت لحم١٥. ياسر عطا الله- بيت لحم١٦. محمد اللداوي- مخيم عقبة جبر بأريحا١٧. محمد عطيوي- كوبر شمالي رام الله١٨. نصار البرغوثي- كوبر١٩. عبد الكريم القواسمي- الخليل.