منخفض جوي يضرب فلسطين.. تعرف على حالة الطقس للأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وباردا الى شديد البرودة وعاصفا ومغبرا احيانا خاصة فوق المناطق الجنوبية ،ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا .هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .رابط مختصر