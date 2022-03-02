شؤون فلسطينية

التحرير الفلسطينية والجبهة الديمقراطية تؤكدان على ضرورة انهاء الانقسام

التحرير الفلسطينية والجبهة الديمقراطية تؤكدان على ضرورة انهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من قيادة جبهة التحرير الفلسطينية صباح اليوم مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدينة غزة لتقديم التهنئة للديمقراطية بمناسبة الذكرى 53 لانطلاقتها.

وتقدم وفد التحرير الفلسطينية عدنان غريب"أبو دباح"عضو المكتب السياسي ومسؤولها في قطاع غزة وعضوي اللجنة المركزية الدكتور سفيان مطر والدكتور جهاد شيخ العيد وعدد من قيادة الجبهة.وكان في استقبال قيادة التحرير الفلسطينية عضوي المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر"أبو ناصر" وطلال أبو ظريفة وأعضاء القيادة في قطاع غزة.

وأكدت القيادتان على صعوبة المرحلة التى تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تنكر الحكومات الاسرائيلية للاتفاقات الموقعة واستمرار سياسة الاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي والخنق الاقتصادي ومواصلة القتل والاعتقال ،وأنه لا بد من مواجهة هذه السياسات العنصرية بالوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية خاصة في ظل دعوة الأشقاء الجزائريين للفصائل الفلسطينية من أجل وضع حد لهذا الانقسام البغيض.

كما طالبت الجبهتان بتطبيق قرارات المجلس المركزي التى أقرت في اجتماعه الأخير في ظل انسداد الأفق السياسي وعبثية المفاوضات مع حكومات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكدت الجبهتان على أهمية المحافظة على منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وإعادة الاعتبار لمؤسساتها بتطويرها واصلاحها.

وفي نهاية الزيارة قدم وفد التحرير الفلسطينية درعا تقديرية لقيادة الجبهة الديمقراطية.

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