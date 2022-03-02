شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، الذي بحث خطط عمل البنك من أجل دفع وتوحيد عملية التنمية، وذلك في مقر البنك بمدينة رام الله.

وقال رئيس الوزراء "إن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية مكون من مكونات خطة التنمية الوطنية ورافعة لها، تتناغم أهدافه وخططه معها".

وتابع: "البنك حكومي وليس تجاري ولن يكون منافسا لأحد، ولن يتعامل بالقروض والودائع الفردية".

وأكد رئيس الوزراء على أن الهدف من تأسيس البنك هو دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار.

وبحث الاجتماع ما تم العمل عليه وأهم الاحتياجات للبدء بانطلاق عمل البنك، إضافة إلى جدول الأعمال بالتركيز على الإطار الاستراتيجي العام للبنك ورؤيته ورسالته، والسياسات العامة والأهداف الاستراتيجية.

يُذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بتأسيس البنك العام الماضي، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويترأس رئيس الوزراء مجلس إدارته المكون من عدد من الوزراء ومن ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص.





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