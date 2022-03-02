الرجوب يختتم الدورة الدولية لمقيمي حكام كرة القدم















رام الله - دنيا الوطناختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء دورة مقيمي حكام كرة القدم الدولية، والتي احتضنتها مدينة الأمل الشبابية على مدار يومين بمشاركة 40 مقيما من كلال الجنسين وحاضر فيها المحاضرين الدوليين إسماعيل الحافي وعوني حسونة.وفي كلمته خلال حفل الاختتام، هنأ الرجوب المشاركين لاجتيازهم هذه الدورة بنجاح، مؤكدا على ضرورة نقل الخبرة المكتسبة خلال الدورة إلى أرض الملعب ولزملائهم الذين لم يشاركوا في الدورة، مشرا إلى أن الحكم هو ضابط الإيقاع والعنصر الأهم داخل الملعب.وأشار الرجوب إلى أن حرص المشاركين على حضور هذه الدورة يعكس مدى التزامهم بتطوير التحكيم، وأن هذا الالتزام يشكل جزءا من وعيهم بأهمية الرسالة الوطنية التي تحملها الرياضة إلى العالم، مشددا على أن تطوير الحكام يجب أن يكون وفقا للقوانين والأنظمة الدولية وبما يتناسب مع المصلحة الرياضية والوطنية.وطالب الرجوب دائرة الحكام في الاتحاد بالعمل على تأسيس المدرسة الوطنية للحكام، إضافة لضرورة عقد دورات مشابهة في المحافظات الجنوبية والشتات.من جانبه ثمن المحاضر الدولي الحافي جهود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واهتمامه الكبير بالنهوض بالحكام وتطويرهم مؤكدا استعداده الدائم وزميله المحاضر حسونة للمساعدة دوما.