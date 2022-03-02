شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على المتضامنين في منزل السعو بالشيخ جراح

الاحتلال يعتدي على المتضامنين في منزل السعو بالشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على المتضامنين المتواجدين في منزل عائلة السعو بحي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع مسيرة واقتحام للمستوطنين.

وقالت أم رمضان السعو، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، وهاجمت المتضامنين المتواجدين داخله دون سابق إنذار، بهدف تفريغ الحي، لتأمين مسيرة للمستوطنين بقيادة المتطرف بن غفير، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب إسلام غتيت لساعات، قبل أن تطلق سراحه، كما عززت من تواجدها في الحي وشددت من حصارها المفروض عليه.

وأكد الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، استعداد الأهالي والمتضامنين للدفاع عن الحي، والبقاء فيه والتصدي لاقتحام المستوطنين واعتداءاتهم.

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