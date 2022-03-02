الخليل: إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الاربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب تشييع جثمان الشهيد عمار ابو عفيفة في مخيم العروب شمال الخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المشيعين ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.وكانت تلك القوات قد اغلقت في وقت سابق من اليوم البوابة الحديدية المقامة على مدخل المخيم، وانتشرت بشكل كبير في محيطه، في محاولة منها للحد من مشاركة المواطنين في تشييع جثمان الشهيد ابو عفيفة.