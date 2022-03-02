حماس تنفي تصريحات منسوبة للسنوار حول تصاريح عمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننفت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التصريحات المنسوبة ليحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، حول موضوع تصاريح عمال القطاع للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأكد الدكتور عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، أن السنوار لم يدل بأي تصريحات بشأن التصاريح لأي وسيلة إعلامية، لافتا إلى أنه لا يملك أي حساب على جميع منصات التواصل الاجتماعي.ودعا القانوع، وسائل الاعلام كافة إلى توخي الدقة واستقاء الاخبار والتصريحات من مواقع الحركة الرسمية.