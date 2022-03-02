نادي الأسير: حالة من الاستنفار تشهدها أقسام الأسرى بسجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير أنّ حالة من الاستنفار تشهدها أقسام الأسرى في سجون الاحتلال منذ صباح اليوم، حيث أعلن الأسرى عن تنفيذ خطواتهم النضالية لليوم والمتمثلة بارتدائهم ملابس‘ إدارة السجون (الشاباص).وتعني هذه الخطوة أنّ كل أسير على استعداد للمواجهة المباشرة مع السّجان، كجزء من برنامجهم النضاليّ المستمر منذ 25 يومًا، لصد الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون التي تحاول مجددًا سلب الأسرى منجزاتهم، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقّهم.كذلك تواصل إدارة سجن "ريمون" عزل مجموعة من الأسرى، بعد مواجهات شهدها السّجن جرّاء عملية قمع واسعة نفّذتها قوات القمع في 27 شباط/فبراير المنصرم، كما وتتعمد الإدارة مؤخرًا تفعيل أجهزة التشويش، حيث شكّلت هذه القضية في السنوات القليلة الماضية سببًا لخوض الأسرى أكثر من معركة.أما على صعيد الأوضاع في سجن "عوفر" فإن حالة من التوتر تخيم على السّجن بعد عملية اقتحام نفّذتها قوات القمع بالأمس بحقّ الأسرى في قسم 22، وهو أكبر الأقسام في السّجن ويقبع فيه نحو 160 أسيرًا، ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن جميع الأقسام منذ الأمس حتّى اليوم مغلقة بالكامل، وهناك معلومات أولية عن نقل مجموعة من الأسرى إلى الزنازين.يؤكد نادي الأسير مجددًا أنّ كافة المعطيات الراهنّة لا سيما فيما يتعلق بتصعيد عمليات القمع في السجون، أنّ إدارة سجون الاحتلال ماضية في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطالب الأسرى، الأمر الذي يعني أن معركة الأسرى مستمرة والتي قد تصل إلى قرار المواجهة المفتوحة بالإضراب عن الطعام.