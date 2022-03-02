الخارجية: السفير الديك يستقبل عدداً من طلبتنا الذين تم اجلاؤهم من أوكرانيا بأريحا





وعبر الاهالي عن شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي ولخلايا الأزمة المشكلة وفرق العمل في أوكرانيا ولسفراء دولة فلسطين في أوكرانيا والدول المجاوره ولكوادر السفارات ورؤساء الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين وجهاز المخابرات العامة.

رام الله - دنيا الوطناستقبل أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وطاقم خلية الأزمة في مقر الوزارة والادارة العامة للمعابر وقيادة الشرطة والاجهزة الامنية المختلفة صباح هذا اليوم عددا من طلبتنا الأعزاء الذين تم اجلاؤهم من أوكرانيا عبر الحدود الأوكرانية البولندية، وسط حضور كبير من اهالي وذوي الطلبة من محافظة الخليل، الذين استقبلوا ابناءهم بدموع الفرح ومشاعر الاعتزاز بالدور الريادي الذي قامت به دولة فلسطين وخلايا الازمة المشكلة لتأمين سلامة جاليتنا وطلبتنا.