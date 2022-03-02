مجدلاني يبحث مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الجزائري سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزيرالتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. أحمد مجدلاني في العاصمة الجزائر مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الجزائري. د.سيدي محمد خلادي، بحضور سفير دولة فلسطين د. فايز أبو عيطه، وبحث سبل التعاون المشترك ، والاتفاق على عقد اجتماع للجمعية العمومية وتنظيم ورشة عمل حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وسبل مواجهتها .ووضع د. مجدلاني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الجزائري بصورة التطورات في الأراضي الفلسطينية وما تقوم به دولة الاحتلال من محاربة التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وفرض الاجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، بالاضافة إلى الاثار السلبية التي ترتكها جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية هو جراء ممارسات الاحتلال، والتي تزيد نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.شدد د. مجدلاني أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.ومن جانبه أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الجزائري. د.سيدي محمد خلادي على تسخير كافة الامكانيات من أجل دعم المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني، وفتح آفاق التعاون والعمل المشترك .واضاف بأن تبادل الخبرات والتجربة مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أمر في غاية الأهمية نظراً للظروف الصعبة التي يواجهها .مثنياً على الجهود التي يقوم بها ؤئيس المجلس د. أحمد مجدلاني ، ومرحبا بعقد ورشة عمل حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وسبل مواجهتها.