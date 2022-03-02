الخارجية تطالب مجلس الامن الدولي التوقف عن الازدواجية في المعايير





وطالبت الوزارة المجتمع الدولي التحرر من مربع الادانات الشكلية والانتقال الى مربع الافعال والاجراءات الرادعة ووضع حد لاستمرار اسرائيل في خطفها للمدينة المقدسة وسباقها للزمن بهدف استكمال مخططاتها الاستعمارية بحق المدينة، وتمردها المستمر على القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، والزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وأكدت الوزارة ان الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت ماضية على خطى الحكومات الاسرائيلية السابقة في تعميق تهويد المدينة المقدسة والعمل على أسرلة جميع نواحي الحياة الفلسطينية فيها، بهدف طمس هويتها العربية الفلسطينية وحسم مستقبلها من جانب واحد واغلاق اية أبواب ممكنة لحلول سياسية.





وفي السياق، كشفت وسائل اعلام إسرائيلية عن مخطط اسرائيلي تشرف عليه وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال من أجل تعميق أسرلة المدينة المقدسة عبر تخصيص مليارات الشواكل الاضافية لتحقيق هذا الهدف، هذا الاعلان يأتي بعد يوم واحد فقط من موافقة اللجنة اللوائية في بلدية الاحتلال على خطة لمصادرة أراض فلسطينية لغرض بناء طريق للمشاة محاذ لأسوار البلدة القديمة بجوار مقبرة اليوسفية الاسلامية.





وعلى المستوى الميداني، أكدت الوزارة، تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين، والتي كان اخرها الاعتداء الوحشي على الاطفال والنساء في منطقة باب العامود، مما ادى الى اصابة العشرات من المواطنين بجروح متفاوتة بينهم الطفلة منور برقان من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعرضت لكسر في الفك بعد اصابتها بقنبلة صوت بشكل مباشر، كما يستمر مسلسل الاعتداء على حراس وسدنة المسجد الاقصى، حيث أقدمت شرطة الاحتلال صباح هذا اليوم بالاعتداء على الحارس في المسجد الاقصى سامر أبو قويدر وقامت باعتقاله عند باب السلسلة.



وحذرت الوزارة مجدداً من مغبة استغلال الحكومات الاسرائيلية للازمة الدولية الحاصلة لتصعيد عدوانها التهويدي للمدينة المقدسة وعمليات التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين، وتطالب مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف عدوان الاحتلال المتواصل ضد القدس ومقدساتها وموطنيها ومعالمها الحضارية.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصعيد اسرائيل لاعتداءاتها ضد المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على العاصمة المحتلة، بهدف استكمال تهويدها واسرلتها.