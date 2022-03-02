طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عدة قرارات خاصة بتطوير العمل في القطاع، وذلك عقب اجتماعها الاسبوعي.وأكدت اللجنة، أنه تقرر منح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الطحين/ الدقيق لمدة شهر، لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية، لافتة إلى أنه تم تمديد قرار منح التسهيلات في تسديد الدفعات النقدية الخاص بتوريد غاز الطهي لمدة شهر، لتشجيع المحطات وزيادة المخزون.وقالت: "إعفاء شـركات تقديم خدمات الإنترنت من عوائد الترخيص عن الفترة السـابقة، بنسبة (7%) حتى تاريخ 31/12/2020م"، مضيفة: "اعتماد عدد من طلبات الموظفين للإحالة إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم".وفي السياق ذاته، قررت اللجنة اعتماد المحلق الأخير الخاص بصرف دفعات من مستحقات الموظفين الذين هُدمت بيوتهم، أو أصبحت غير قابلة للسكن خلال عدوان مايو الماضي، بالاضافة الى صرف كافة كشوفات الطلبات المعتمدة من مستحقات الموظفين لأغراض الجنازة.