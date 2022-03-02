شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى خطوات رادعة لمخططات الاحتلال التهويدية في القدس

عطون يدعو إلى خطوات رادعة لمخططات الاحتلال التهويدية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي بحماس أحمد عطون، إن إعلان الاحتلال عن مصادرة الأراضي المحاذية لسور القدس في البلدة القديمة هو إمعان في تغيير واقع المدينة وتهويدها، واعتداء على التراث والإرث الحضاري فيها.

وأضاف عطون أن هذا سلوك ممنهج من قبل الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وفرض الرواية الإسرائيلية عليها، وتزوير للرواية البصرية للمشاهد، في اعتداء على التراث والإرث الحصاري.

واعتبر عطون أن هذا الإعلان يأتي في ظل ظروف مواتية لإمعان الاحتلال في فرض أكبر قدر من الوقائع على الأرض على حساب أمواتنا وقبورنا التي تنبش في المقبرة اليوسفية على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي الحرية.

وتابع: "لم ينج في مدينة القدس من هذه الإجراءات لا بشر ولا حجر ولا أحياء ولا أموات، وما يحدث في المقبرة اليوسفية خير شاهد على ما نقول".

ولفت عطون إلى أن "الاحتلال يعتدى على قبور أمواتنا وكأنه لم يرق له أن يبني حدائق عامة ومتنزهات إلا على حساب أمواتنا وعظامهم ممن دفنوا في هذه الأرض منذ مئات السنين، وبعضها قبور لصحابة رسول الله".

ودعا عطون إلى خطوات رادعة للاحتلال سواء خطوات رسمية أو شعبية أو صمود الناس ومواجهتهم، أو على صعيد الحراك الرسمي والعربي والإسلامي.

وحذر "إذا لم تكن هذه الخطوات فإن ذلك سيعطي الاحتلال مؤشرا إضافيا لمزيد من الإجراءات التهويدية".

وشدد عطون على أنه "لا يمكن للاحتلال أن يغير هذا الواقع والتراث والحضارة في القدس رغم كل إجراءاته، فهي جزء من عقيدتنا والدفاع عنها دفاع عن أمة بأسرها".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم

مغادرة 500 معتمرًا من الضفة إلى الديار الحجازية عبر معبر الكرامة

مغادرة 500 معتمرًا من الضفة إلى الديار الحجازية عبر معبر الكرامة

الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في بلدة حزما

الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في بلدة حزما

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

الصحة بغزة: 8 وفيات و418 مصابًا بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: 8 وفيات و418 مصابًا بفيروس (كورونا)

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

3907 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر شباط الماضي

3907 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر شباط الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

منوعات

شاهد كيف أعلنت منة عرفة خبر إنفصالها عن زوجها

شاهد كيف أعلنت منة عرفة خبر إنفصالها عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

شاهد الظهور الأول لياسمين رئيس بعد طلاقها

شاهد الظهور الأول لياسمين رئيس بعد طلاقها

تعرف على قصة كوكسال بابا الكاملة و زيارته الأخيرة لمصر

تعرف على قصة كوكسال بابا الكاملة و زيارته الأخيرة لمصر

عن طريق الخطأ.. شاهد كيف كشفت هاجر أحمد عن حملها

عن طريق الخطأ.. شاهد كيف كشفت هاجر أحمد عن حملها

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل بآخر ظهور له

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل بآخر ظهور له

&#34;كلي حماس&#34;.. أول رسالة من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين

"كلي حماس".. أول رسالة من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين

بعد التدهور الكبير.. كيف أصبحت الحالة الصحية للفنان سمير صبري؟

بعد التدهور الكبير.. كيف أصبحت الحالة الصحية للفنان سمير صبري؟

شاهد كيف احتفلت ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها

شاهد كيف احتفلت ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها

عمر كمال يوضح للمصرين:&#34; كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم&#34;

عمر كمال يوضح للمصرين:" كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم"

عربي

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا