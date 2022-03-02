عطون يدعو إلى خطوات رادعة لمخططات الاحتلال التهويدية في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي بحماس أحمد عطون، إن إعلان الاحتلال عن مصادرة الأراضي المحاذية لسور القدس في البلدة القديمة هو إمعان في تغيير واقع المدينة وتهويدها، واعتداء على التراث والإرث الحضاري فيها.وأضاف عطون أن هذا سلوك ممنهج من قبل الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وفرض الرواية الإسرائيلية عليها، وتزوير للرواية البصرية للمشاهد، في اعتداء على التراث والإرث الحصاري.واعتبر عطون أن هذا الإعلان يأتي في ظل ظروف مواتية لإمعان الاحتلال في فرض أكبر قدر من الوقائع على الأرض على حساب أمواتنا وقبورنا التي تنبش في المقبرة اليوسفية على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعي الحرية.وتابع: "لم ينج في مدينة القدس من هذه الإجراءات لا بشر ولا حجر ولا أحياء ولا أموات، وما يحدث في المقبرة اليوسفية خير شاهد على ما نقول".ولفت عطون إلى أن "الاحتلال يعتدى على قبور أمواتنا وكأنه لم يرق له أن يبني حدائق عامة ومتنزهات إلا على حساب أمواتنا وعظامهم ممن دفنوا في هذه الأرض منذ مئات السنين، وبعضها قبور لصحابة رسول الله".ودعا عطون إلى خطوات رادعة للاحتلال سواء خطوات رسمية أو شعبية أو صمود الناس ومواجهتهم، أو على صعيد الحراك الرسمي والعربي والإسلامي.وحذر "إذا لم تكن هذه الخطوات فإن ذلك سيعطي الاحتلال مؤشرا إضافيا لمزيد من الإجراءات التهويدية".وشدد عطون على أنه "لا يمكن للاحتلال أن يغير هذا الواقع والتراث والحضارة في القدس رغم كل إجراءاته، فهي جزء من عقيدتنا والدفاع عنها دفاع عن أمة بأسرها".