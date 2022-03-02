أوكرانيا وروسيا تُجريان أول عملية تبادل أسرى

رام الله - دنيا الوطنشهدت منطقة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، الثلاثاء، أول عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، الأسبوع الماضي.وقال رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، في بيان له، إن المنطقة"شهدت أول عملية تبادل أسرى.. شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية".ونشر المسؤول الأوكراني أسماء العناصر الخمسة الذين تضمنتهم عملية تبادل الأسرى، وهم من مواليد مناطق مختلفة في أوكرانيا.