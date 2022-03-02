دولي

أوكرانيا وروسيا تُجريان أول عملية تبادل أسرى

أوكرانيا وروسيا تُجريان أول عملية تبادل أسرى
رام الله - دنيا الوطن
شهدت منطقة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، الثلاثاء، أول عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، في بيان له، إن  المنطقة"شهدت أول عملية تبادل أسرى.. شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية".

ونشر المسؤول الأوكراني أسماء العناصر الخمسة الذين تضمنتهم عملية تبادل الأسرى، وهم من مواليد مناطق مختلفة في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة

أوكرانيا: مطالب الروس لم تتغير وهي ذاتها التي تحدث عنها بوتين

أوكرانيا: مطالب الروس لم تتغير وهي ذاتها التي تحدث عنها بوتين

لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون &#34;نووية ومدمرة&#34;

لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون "نووية ومدمرة"

إسرائيل تُسجِّل أكثر من 7700 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تُسجِّل أكثر من 7700 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مسؤول أوكراني: القوات الروسية دخلت خيرسون في جنوبي البلاد

مسؤول أوكراني: القوات الروسية دخلت خيرسون في جنوبي البلاد

تحديد موعد الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

تحديد موعد الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

الدفاع الروسية: سنواصل العملية العسكرية بأوكرانيا وهذا نداؤنا لسكان كييف

الدفاع الروسية: سنواصل العملية العسكرية بأوكرانيا وهذا نداؤنا لسكان كييف

الناتو يقرر تفعيل قوات الرد على خلفية العملية الروسية بأوكرانيا

الناتو يقرر تفعيل قوات الرد على خلفية العملية الروسية بأوكرانيا

&#34;صاروخ وكرة لهب عملاقة&#34;.. شاهد فيديو لقصف روسي مرعب على خاركيف

"صاروخ وكرة لهب عملاقة".. شاهد فيديو لقصف روسي مرعب على خاركيف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يعتدون على مزارعين في قرية كيسان شرق بيت لحم

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

هيئة الأسرى: حالات مرضية للأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

تيسير خالد: اسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في اوكرانيا وتصعد من أعمالها الإجرامية

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

المنظمات الأهلية تدعو لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت في جنين وبيت لحم

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مرداوي: سيزول الاحتلال بصمود شعبنا وإصراره على المقاومة

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

مستوطنون يعطبون إطارات 11 مركبة شرق سلفيت

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

منوعات

شاهد كيف أعلنت منة عرفة خبر إنفصالها عن زوجها

شاهد كيف أعلنت منة عرفة خبر إنفصالها عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

شاهد: لميس الحديدي تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء مباشرة

شاهد الظهور الأول لياسمين رئيس بعد طلاقها

شاهد الظهور الأول لياسمين رئيس بعد طلاقها

تعرف على قصة كوكسال بابا الكاملة و زيارته الأخيرة لمصر

تعرف على قصة كوكسال بابا الكاملة و زيارته الأخيرة لمصر

عن طريق الخطأ.. شاهد كيف كشفت هاجر أحمد عن حملها

عن طريق الخطأ.. شاهد كيف كشفت هاجر أحمد عن حملها

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل بآخر ظهور له

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل بآخر ظهور له

&#34;كلي حماس&#34;.. أول رسالة من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين

"كلي حماس".. أول رسالة من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين

بعد التدهور الكبير.. كيف أصبحت الحالة الصحية للفنان سمير صبري؟

بعد التدهور الكبير.. كيف أصبحت الحالة الصحية للفنان سمير صبري؟

شاهد كيف احتفلت ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها

شاهد كيف احتفلت ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها

عمر كمال يوضح للمصرين:&#34; كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم&#34;

عمر كمال يوضح للمصرين:" كوكسال بابا متعصب لأنو مش فاهمكم"

عربي

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

نصر الله يُعلق على الأزمة الأوكرانية: العالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

الجيش الروسي يحتل مدينة أوكرانية أخرى

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

قطر: الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين أحد أسوء الأزمات الانسانية المستمرة

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لإجلاء المصريين من أوكرانيا